TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Mittag fester

Die Aktionäre schickten das Papier von TeamViewer nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:49 Uhr 0,3 Prozent auf 15,13 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die TeamViewer-Aktie bei 15,16 EUR. Bei 15,08 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 57.661 TeamViewer-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.05.2023 bei 17,07 EUR. 12,83 Prozent Plus fehlen der TeamViewer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 7,67 EUR am 04.10.2022. Das 52-Wochen-Tief könnte die TeamViewer-Aktie mit einem Verlust von 49,30 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die TeamViewer-Aktie bei 16,60 EUR.

Am 03.05.2023 lud TeamViewer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte TeamViewer am 01.08.2023 präsentieren. Experten kalkulieren am 30.07.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von TeamViewer.

Redaktion finanzen.net

