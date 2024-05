TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Nachmittag verlustreich

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von TeamViewer. Zuletzt ging es für die TeamViewer-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 11,61 EUR.

Das Papier von TeamViewer befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 11,61 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die TeamViewer-Aktie bisher bei 11,59 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 11,64 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 356.201 TeamViewer-Aktien.

Bei 17,75 EUR markierte der Titel am 25.08.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 52,84 Prozent über dem aktuellen Kurs der TeamViewer-Aktie. Am 07.05.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 11,20 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die TeamViewer-Aktie derzeit noch 3,53 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten TeamViewer-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 17,93 EUR.

Am 07.05.2024 hat TeamViewer die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,14 EUR, nach 0,13 EUR im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 161,65 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte TeamViewer einen Umsatz von 151,31 Mio. EUR eingefahren.

TeamViewer dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 31.07.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 05.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von TeamViewer.

Von Analysten wird erwartet, dass TeamViewer im Jahr 2024 0,860 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

