TeamViewer Aktie News: TeamViewer präsentiert sich am Nachmittag stärker

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von TeamViewer. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 13,93 EUR zu.

Um 15:51 Uhr wies die TeamViewer-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 13,93 EUR nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die TeamViewer-Aktie bei 13,97 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 13,67 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 145.935 TeamViewer-Aktien umgesetzt.

Am 02.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,07 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 22,55 Prozent über dem aktuellen Kurs der TeamViewer-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.10.2022 bei 7,67 EUR. Der derzeitige Kurs der TeamViewer-Aktie liegt somit 81,60 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 16,94 EUR an.

Am 03.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte TeamViewer am 01.08.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können TeamViewer-Anleger Experten zufolge am 30.07.2024 werfen.

