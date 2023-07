TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Montagvormittag mit grünen Vorzeichen

Blick auf TeamViewer-Kurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von TeamViewer. Die Aktionäre schickten das Papier von TeamViewer nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 13,78 EUR.

Das Papier von TeamViewer konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 13,78 EUR. Die TeamViewer-Aktie legte bis auf 13,78 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 13,67 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 8.755 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

Am 02.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,07 EUR an. Mit einem Zuwachs von 23,84 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 04.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,67 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 44,35 Prozent könnte die TeamViewer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die TeamViewer-Aktie bei 16,94 EUR.

Am 03.05.2023 äußerte sich TeamViewer zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.08.2023 veröffentlicht. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 30.07.2024 erwartet.

