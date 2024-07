TeamViewer Aktie News: TeamViewer gewinnt am Mittag an Fahrt

So bewegt sich TeamViewer

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von TeamViewer. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 10,73 EUR zu.

Das Papier von TeamViewer legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 10,73 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die TeamViewer-Aktie bei 10,77 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 10,65 EUR. Von der TeamViewer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 38.238 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 17,75 EUR erreichte der Titel am 25.08.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der TeamViewer-Aktie liegt somit 39,56 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.06.2024 bei 10,01 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,71 Prozent unter dem aktuellen Kurs der TeamViewer-Aktie.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an TeamViewer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 17,29 EUR je TeamViewer-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte TeamViewer am 07.05.2024. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,14 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,13 EUR je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TeamViewer im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,83 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 161,65 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 151,31 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 31.07.2024 dürfte TeamViewer Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. TeamViewer dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 05.08.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass TeamViewer ein EPS in Höhe von 0,847 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

Verluste in Frankfurt: TecDAX schwächelt zum Start

Zuversicht in Frankfurt: TecDAX verbucht am Mittag Gewinne

Optimismus in Frankfurt: TecDAX zum Start des Montagshandels in der Gewinnzone