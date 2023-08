TeamViewer Aktie News: TeamViewer zeigt sich am Donnerstagvormittag freundlich

So entwickelt sich TeamViewer

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von TeamViewer. Zuletzt konnte die Aktie von TeamViewer zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,1 Prozent auf 16,99 EUR.

Um 09:07 Uhr wies die TeamViewer-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 16,99 EUR nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die TeamViewer-Aktie bei 17,00 EUR. Bei 16,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 158.719 TeamViewer-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 01.08.2023 auf bis zu 17,15 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 0,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 7,67 EUR fiel das Papier am 04.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 54,87 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 17,31 EUR für die TeamViewer-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte TeamViewer am 03.05.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,13 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,06 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 151,31 EUR – ein Plus von 10,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TeamViewer 137,48 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte TeamViewer am 31.10.2023 vorlegen. Experten kalkulieren am 30.10.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von TeamViewer.

