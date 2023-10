TeamViewer Aktie News: TeamViewer präsentiert sich am Dienstagmittag stärker

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von TeamViewer gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das TeamViewer-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 15,99 EUR.

Das Papier von TeamViewer konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 15,99 EUR. Bei 16,06 EUR erreichte die TeamViewer-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 16,06 EUR. Der Tagesumsatz der TeamViewer-Aktie belief sich zuletzt auf 107.640 Aktien.

Bei 17,75 EUR erreichte der Titel am 24.08.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,01 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,73 EUR. Dieser Wert wurde am 12.10.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der TeamViewer-Aktie liegt somit 106,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 17,75 EUR.

Am 03.05.2023 lud TeamViewer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,13 EUR gegenüber 0,06 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,06 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 151,31 EUR, während im Vorjahreszeitraum 137,48 EUR ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 31.10.2023 terminiert. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 30.10.2024.

