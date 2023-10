TeamViewer Aktie News: TeamViewer gewinnt am Dienstagnachmittag

Notierung im Fokus

Die Aktie von TeamViewer gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das TeamViewer-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 16,03 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die TeamViewer-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 16,03 EUR nach oben. Die TeamViewer-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 16,11 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 16,06 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 175.851 TeamViewer-Aktien.

Am 24.08.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,75 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,70 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 12.10.2022 auf bis zu 7,73 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der TeamViewer-Aktie ist somit 51,80 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 17,88 EUR je TeamViewer-Aktie aus.

Am 03.05.2023 lud TeamViewer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Es stand ein EPS von 0,13 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei TeamViewer noch ein Gewinn pro Aktie von 0,06 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 151,31 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 10,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 137,48 EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte TeamViewer am 31.10.2023 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 30.10.2024.

