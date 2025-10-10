DAX24.575 -0,2%Est505.625 ±0,0%MSCI World4.333 -0,1%Top 10 Crypto16,87 +2,0%Nas23.025 -0,1%Bitcoin105.010 -0,2%Euro1,1571 ±0,0%Öl64,39 -1,3%Gold3.998 +0,5%
Aktienkurs aktuell

TeamViewer Aktie News: TeamViewer gibt am Freitagmittag nach

10.10.25 12:05 Uhr
TeamViewer Aktie News: TeamViewer gibt am Freitagmittag nach

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von TeamViewer. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 8,71 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TeamViewer
8,68 EUR -0,05 EUR -0,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die TeamViewer-Aktie wies um 11:39 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 8,71 EUR abwärts. In der Spitze büßte die TeamViewer-Aktie bis auf 8,64 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 8,75 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 140.169 TeamViewer-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 13,64 EUR. Dieser Kurs wurde am 29.10.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der TeamViewer-Aktie ist somit 56,69 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 16.09.2025 auf bis zu 8,19 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,97 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 EUR an TeamViewer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,105 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 14,33 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte TeamViewer am 29.07.2025 vor. TeamViewer hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,14 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,16 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,11 Prozent auf 185,63 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 164,12 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte TeamViewer am 04.11.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 04.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass TeamViewer im Jahr 2025 1,02 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

Nachrichten zu TeamViewer

Analysen zu TeamViewer

DatumRatingAnalyst
01.09.2025TeamViewer NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025TeamViewer NeutralGoldman Sachs Group Inc.
31.07.2025TeamViewer HoldDeutsche Bank AG
31.07.2025TeamViewer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.07.2025TeamViewer KaufenDZ BANK
