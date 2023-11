TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Vormittag mit KursVerlusten

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von TeamViewer. Zuletzt fiel die TeamViewer-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 14,74 EUR ab.

Die TeamViewer-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 14,74 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die TeamViewer-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 14,68 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 14,70 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 3.111 TeamViewer-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.08.2023 bei 17,75 EUR. Gewinne von 20,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 10,31 EUR am 10.11.2022. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 30,06 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gaben als mittleres Kursziel 18,00 EUR an.

Am 31.10.2023 äußerte sich TeamViewer zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,15 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,09 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 158,11 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 143,39 EUR umgesetzt worden waren.

Am 06.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

TecDAX-Papier TeamViewer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in TeamViewer von vor 3 Jahren bedeutet

ESG-Ziele auf dem Prüfstand: So nachhaltig sind die deutschen Unternehmen wirklich.

Zuversicht in Frankfurt: MDAX legt zum Ende des Freitagshandels zu