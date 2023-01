TeamViewer Aktie News: TeamViewer zieht am Mittag deutlich an

Aktien in diesem Artikel TeamViewer 13,64 EUR

4,88% Charts

News

Analysen

Um 12:22 Uhr stieg die TeamViewer-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 5,2 Prozent auf 13,67 EUR. Die TeamViewer-Aktie zog in der Spitze bis auf 13,95 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 13,10 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.001.458 TeamViewer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 09.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 16,47 EUR. Gewinne von 17,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 03.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 7,67 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die TeamViewer-Aktie mit einem Verlust von 78,27 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 13,88 EUR.

Am 02.11.2022 lud TeamViewer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 13.02.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

So schätzen Analysten die TeamViewer-Aktie ein

TeamViewer-Aktie fester: TeamViewer will bei Manchester United-Sponsoring kürzertreten

TeamViewer-Aktie im Sturzflug: Morgan Stanley senkt Ausblick

Ausgewählte Hebelprodukte auf TeamViewer Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TeamViewer Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TeamViewer

Bildquellen: II.studio / Shutterstock.com