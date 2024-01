TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Donnerstagmittag im Plus

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von TeamViewer gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die TeamViewer-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 13,99 EUR nach oben.

Die Aktie legte um 11:49 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 13,99 EUR zu. In der Spitze legte die TeamViewer-Aktie bis auf 14,03 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 13,90 EUR. Bisher wurden via XETRA 103.672 TeamViewer-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 24.08.2023 auf bis zu 17,75 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die TeamViewer-Aktie damit 21,16 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 11,61 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.02.2023). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der TeamViewer-Aktie 17,05 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die TeamViewer-Aktie bei 18,64 EUR.

Am 31.10.2023 lud TeamViewer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. In Sachen EPS wurden 0,15 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TeamViewer 0,09 EUR je Aktie eingenommen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,27 Prozent auf 158,11 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 143,39 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 06.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

