TeamViewer Aktie News: TeamViewer zeigt sich am Donnerstagnachmittag freundlich

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von TeamViewer. Zuletzt stieg die TeamViewer-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 13,90 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die TeamViewer-Papiere um 15:51 Uhr 0,3 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die TeamViewer-Aktie bei 14,03 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 13,90 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 214.171 TeamViewer-Aktien umgesetzt.

Am 24.08.2023 markierte das Papier bei 17,75 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 27,66 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der TeamViewer-Aktie. Am 01.02.2023 gab der Anteilsschein bis auf 11,61 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 16,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 18,64 EUR je TeamViewer-Aktie aus.

Am 31.10.2023 lud TeamViewer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,15 EUR gegenüber 0,09 EUR im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 158,11 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,27 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte TeamViewer einen Umsatz von 143,39 EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte TeamViewer am 06.02.2024 präsentieren.

