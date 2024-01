TeamViewer Aktie News: TeamViewer steigt am Donnerstagvormittag

TeamViewer im Fokus

Die Aktie von TeamViewer zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die TeamViewer-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 13,90 EUR.

Das Papier von TeamViewer konnte um 09:03 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 13,90 EUR. Die TeamViewer-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 13,92 EUR. Mit einem Wert von 13,90 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 5.816 TeamViewer-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 17,75 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.08.2023). Der aktuelle Kurs der TeamViewer-Aktie ist somit 27,66 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 01.02.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,61 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der TeamViewer-Aktie ist somit 16,51 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 18,64 EUR je TeamViewer-Aktie an.

TeamViewer gewährte am 31.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,15 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TeamViewer 0,09 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 158,11 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,27 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte TeamViewer einen Umsatz von 143,39 EUR eingefahren.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von TeamViewer wird am 06.02.2024 gerechnet.

