TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Nachmittag freundlich

Die Aktie von TeamViewer gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die TeamViewer-Papiere zuletzt 2,6 Prozent.

Die TeamViewer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 2,6 Prozent im Plus bei 11,83 EUR. In der Spitze legte die TeamViewer-Aktie bis auf 11,87 EUR zu. Bei 11,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 165.267 TeamViewer-Aktien.

Am 04.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 14,88 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die TeamViewer-Aktie somit 20,50 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 20.12.2024 auf bis zu 8,93 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die TeamViewer-Aktie derzeit noch 24,55 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten TeamViewer-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Analysten bewerten die TeamViewer-Aktie im Durchschnitt mit 14,64 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte TeamViewer am 06.11.2024. Es stand ein EPS von 0,25 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei TeamViewer noch ein Gewinn pro Aktie von 0,18 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 168,68 Mio. EUR – ein Plus von 3,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TeamViewer 163,11 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.02.2025 erfolgen. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 06.05.2026 erwartet.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,919 EUR je TeamViewer-Aktie belaufen.

