TeamViewer Aktie News: TeamViewer gewinnt am Dienstagvormittag an Fahrt

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von TeamViewer. Im XETRA-Handel gewannen die TeamViewer-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Um 09:03 Uhr wies die TeamViewer-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 11,57 EUR nach oben. Die TeamViewer-Aktie zog in der Spitze bis auf 11,57 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 11,50 EUR. Bisher wurden via XETRA 17.976 TeamViewer-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 14,88 EUR erreichte der Titel am 04.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 28,66 Prozent könnte die TeamViewer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 8,93 EUR am 20.12.2024. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,82 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 erhielten TeamViewer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 14,64 EUR je TeamViewer-Aktie aus.

TeamViewer ließ sich am 06.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. TeamViewer hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,25 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,18 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 168,68 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 3,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 163,11 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 12.02.2025 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 06.05.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass TeamViewer im Jahr 2024 0,919 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

