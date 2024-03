TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Vormittag verlustreich

TeamViewer im Blick

Die Aktie von TeamViewer gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 14,22 EUR.

Das Papier von TeamViewer gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:05 Uhr ging es um 1,0 Prozent auf 14,22 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die TeamViewer-Aktie bis auf 14,22 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 14,29 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 5.148 TeamViewer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 17,75 EUR erreichte der Titel am 25.08.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die TeamViewer-Aktie somit 19,86 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 12,72 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.11.2023). Der derzeitige Kurs der TeamViewer-Aktie liegt somit 11,79 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass TeamViewer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete TeamViewer 0,000 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 18,64 EUR für die TeamViewer-Aktie aus.

Am 31.10.2023 äußerte sich TeamViewer zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,15 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,09 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 158,11 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 143,39 EUR umgesetzt worden waren.

Am 07.05.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von TeamViewer veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von TeamViewer rechnen Experten am 30.04.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass TeamViewer einen Gewinn von 0,904 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

