TeamViewer Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von TeamViewer

Die Aktie von TeamViewer gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die TeamViewer-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 12,28 EUR.

Die TeamViewer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 12,28 EUR. Die TeamViewer-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 12,27 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 12,34 EUR. Bisher wurden heute 18.304 TeamViewer-Aktien gehandelt.

Am 13.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 14,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die TeamViewer-Aktie 18,08 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.12.2024 bei 8,93 EUR. Der aktuelle Kurs der TeamViewer-Aktie ist somit 27,31 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für TeamViewer-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,066 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die TeamViewer-Aktie im Durchschnitt mit 15,57 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte TeamViewer am 12.02.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,22 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,18 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 176,97 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte TeamViewer 163,11 Mio. EUR umgesetzt.

Die TeamViewer-Bilanz für Q1 2025 wird am 06.05.2025 erwartet. TeamViewer dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 06.05.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,06 EUR je Aktie in den TeamViewer-Büchern.

