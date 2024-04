TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Aktienentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von TeamViewer. Die TeamViewer-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,4 Prozent auf 13,49 EUR.

Die TeamViewer-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,4 Prozent auf 13,49 EUR. In der Spitze legte die TeamViewer-Aktie bis auf 13,49 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 13,40 EUR. Bisher wurden heute 38.483 TeamViewer-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 17,75 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.08.2023). Gewinne von 31,59 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.11.2023 bei 12,72 EUR. Der aktuelle Kurs der TeamViewer-Aktie ist somit 5,67 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass TeamViewer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete TeamViewer 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der TeamViewer-Aktie wird bei 18,64 EUR angegeben.

Am 31.10.2023 hat TeamViewer die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 0,15 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TeamViewer 0,09 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,27 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 158,11 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 143,39 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte TeamViewer am 07.05.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 30.04.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,902 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

