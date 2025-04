TeamViewer Aktie News: TeamViewer verzeichnet am Freitagmittag Verluste

Aktie im Fokus

Die Aktie von TeamViewer gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die TeamViewer-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 11,68 EUR.

Die TeamViewer-Aktie musste um 11:45 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 11,68 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte TeamViewer-Aktie bei 11,49 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 11,90 EUR. Von der TeamViewer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 64.444 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 13,66 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.08.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die TeamViewer-Aktie somit 14,46 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 20.12.2024 auf bis zu 8,93 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,58 Prozent.

Zuletzt erhielten TeamViewer-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,066 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 15,57 EUR an.

TeamViewer veröffentlichte am 12.02.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,22 EUR. Im Vorjahresviertel hatte TeamViewer 0,18 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,50 Prozent auf 176,97 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 163,11 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 06.05.2025 dürfte TeamViewer Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte TeamViewer möglicherweise am 06.05.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem TeamViewer-Gewinn in Höhe von 1,04 EUR je Aktie aus.

