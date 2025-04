TeamViewer Aktie News: TeamViewer gibt am Nachmittag ab

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von TeamViewer gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 11,66 EUR.

Die TeamViewer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:50 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 11,66 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die TeamViewer-Aktie bisher bei 11,49 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 11,90 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 100.844 TeamViewer-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (13,66 EUR) erklomm das Papier am 02.08.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 17,11 Prozent über dem aktuellen Kurs der TeamViewer-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.12.2024 bei 8,93 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,45 Prozent unter dem aktuellen Kurs der TeamViewer-Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an TeamViewer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,066 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 15,57 EUR an.

Am 12.02.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,22 EUR, nach 0,18 EUR im Vorjahresvergleich. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 176,97 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 163,11 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 06.05.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 06.05.2026.

Den erwarteten Gewinn je TeamViewer-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,04 EUR fest.

