TeamViewer Aktie News: TeamViewer gewinnt am Freitagvormittag an Fahrt

Die Aktie von TeamViewer zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das TeamViewer-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 11,84 EUR.

Die TeamViewer-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:04 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 11,84 EUR. Im Tageshoch stieg die TeamViewer-Aktie bis auf 11,90 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 11,90 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.766 TeamViewer-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 13,66 EUR erreichte der Titel am 02.08.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,33 Prozent hinzugewinnen. Am 20.12.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 8,93 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 24,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,066 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 15,57 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte TeamViewer am 12.02.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,22 EUR. Im Vorjahresviertel hatte TeamViewer 0,18 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat TeamViewer mit einem Umsatz von insgesamt 176,97 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 163,11 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 8,50 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 06.05.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 06.05.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem TeamViewer-Gewinn in Höhe von 1,04 EUR je Aktie aus.

