TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Vormittag ohne große Veränderung

So entwickelt sich TeamViewer

Wenig Veränderung zeigt am Freitagvormittag die Aktie von TeamViewer. Mit einem Wert von 17,13 EUR bewegte sich die TeamViewer-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Werte in diesem Artikel

Zum Vortag unverändert notierte die TeamViewer-Aktie um 09:06 Uhr im XETRA-Handel bei 17,13 EUR. Im Tageshoch stieg die TeamViewer-Aktie bis auf 17,20 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die TeamViewer-Aktie bisher bei 16,99 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 17,10 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 16.046 TeamViewer-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.08.2023 bei 17,37 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,40 Prozent. Bei 7,67 EUR fiel das Papier am 04.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 55,22 Prozent könnte die TeamViewer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 17,63 EUR je TeamViewer-Aktie an.

TeamViewer ließ sich am 03.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,13 EUR. Im letzten Jahr hatte TeamViewer einen Gewinn von 0,06 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat TeamViewer im vergangenen Quartal 151,31 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte TeamViewer 137,48 EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 31.10.2023 erwartet. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 30.10.2024 erwartet.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

TecDAX-Papier TeamViewer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes TeamViewer-Investment eingefahren

Juli 2023: Analysten sehen Potenzial bei TeamViewer-Aktie

Trotz geringerer Marge wächst TeamViewer zweistellig - Ausblick bekräftigt