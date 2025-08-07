DAX24.108 -0,2%ESt505.339 -0,2%Top 10 Crypto16,89 +3,9%Dow44.176 +0,5%Nas21.450 +1,0%Bitcoin104.012 +1,6%Euro1,1646 ±-0,0%Öl66,67 +0,5%Gold3.360 -1,1%
TeamViewer Aktie News: TeamViewer gewinnt am Mittag an Boden

11.08.25 12:05 Uhr
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von TeamViewer. Die TeamViewer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 9,21 EUR.

Das Papier von TeamViewer legte um 11:42 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 9,21 EUR. Der Kurs der TeamViewer-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 9,27 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 9,27 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 77.850 TeamViewer-Aktien umgesetzt.

Bei 13,64 EUR markierte der Titel am 29.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 48,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 8,70 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die TeamViewer-Aktie 5,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten TeamViewer-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,105 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 14,79 EUR für die TeamViewer-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte TeamViewer am 29.07.2025. Das EPS lag bei 0,14 EUR. Im letzten Jahr hatte TeamViewer einen Gewinn von 0,16 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,11 Prozent auf 185,63 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 164,12 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 04.11.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von TeamViewer rechnen Experten am 04.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem TeamViewer-Gewinn in Höhe von 1,01 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

TecDAX-Wert TeamViewer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in TeamViewer von vor einem Jahr bedeutet

Teamviewer: Ertragserwartungen erfüllt - Bilanz macht Sorgen

TeamViewer-Aktie legt zu: Kepler Cheuvreux sieht Erholungspotenzial

Analysen zu TeamViewer

DatumRatingAnalyst
06.08.2025TeamViewer NeutralGoldman Sachs Group Inc.
31.07.2025TeamViewer HoldDeutsche Bank AG
31.07.2025TeamViewer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.07.2025TeamViewer KaufenDZ BANK
29.07.2025TeamViewer BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
29.07.2025TeamViewer KaufenDZ BANK
29.07.2025TeamViewer BuyWarburg Research
29.07.2025TeamViewer OutperformRBC Capital Markets
20.06.2025TeamViewer BuyWarburg Research
06.05.2025TeamViewer KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
06.08.2025TeamViewer NeutralGoldman Sachs Group Inc.
31.07.2025TeamViewer HoldDeutsche Bank AG
31.07.2025TeamViewer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.07.2025TeamViewer NeutralJP Morgan Chase & Co.
27.06.2025TeamViewer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
07.05.2024TeamViewer UnderweightJP Morgan Chase & Co.
08.02.2024TeamViewer UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.02.2024TeamViewer UnderweightJP Morgan Chase & Co.
11.12.2023TeamViewer UnderweightJP Morgan Chase & Co.
01.11.2023TeamViewer UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für TeamViewer nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
