DAX24.075 -0,4%ESt505.337 -0,2%Top 10 Crypto16,77 +3,2%Dow44.176 +0,5%Nas21.450 +1,0%Bitcoin104.354 +1,9%Euro1,1654 +0,1%Öl66,15 -0,3%Gold3.365 -1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 RENK RENK73 Palantir A2QA4J Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Commerzbank CBK100 HENSOLDT HAG000 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 BASF BASF11 Apple 865985 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Trump-Putin-Gipfel: DAX dreht ins Minus -- Chinas Börsen in Grün -- Palantir weist Datenschutz-Vorwürfe zurück -- DroneShield, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, NVIDIA, AMD, Bitcoin im Fokus
Top News
Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co aktuell Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co aktuell
Cognex will mit OneVision der Marktführer bei KI-Bildverarbeitungssystemen werden - 2. Quartal könnte große Trendwende einleiten! Cognex will mit OneVision der Marktführer bei KI-Bildverarbeitungssystemen werden - 2. Quartal könnte große Trendwende einleiten!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Kursverlauf

TeamViewer Aktie News: TeamViewer gewinnt am Vormittag

11.08.25 09:24 Uhr
TeamViewer Aktie News: TeamViewer gewinnt am Vormittag

Die Aktie von TeamViewer zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die TeamViewer-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TeamViewer
9,25 EUR 0,04 EUR 0,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:05 Uhr ging es für das TeamViewer-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 9,24 EUR. Im Tageshoch stieg die TeamViewer-Aktie bis auf 9,27 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 9,27 EUR. Zuletzt wechselten 11.784 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 13,64 EUR erreichte der Titel am 29.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 47,70 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.08.2025 bei 8,70 EUR. Abschläge von 5,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten TeamViewer-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,105 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 14,79 EUR.

Am 29.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,14 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte TeamViewer 0,16 EUR je Aktie verdient. TeamViewer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 185,63 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 164,12 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.11.2025 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 04.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,01 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

TecDAX-Wert TeamViewer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in TeamViewer von vor einem Jahr bedeutet

Teamviewer: Ertragserwartungen erfüllt - Bilanz macht Sorgen

TeamViewer-Aktie legt zu: Kepler Cheuvreux sieht Erholungspotenzial

Ausgewählte Hebelprodukte auf TeamViewer

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TeamViewer

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: II.studio / Shutterstock.com

Nachrichten zu TeamViewer

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu TeamViewer

DatumRatingAnalyst
06.08.2025TeamViewer NeutralGoldman Sachs Group Inc.
31.07.2025TeamViewer HoldDeutsche Bank AG
31.07.2025TeamViewer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.07.2025TeamViewer KaufenDZ BANK
29.07.2025TeamViewer BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
29.07.2025TeamViewer KaufenDZ BANK
29.07.2025TeamViewer BuyWarburg Research
29.07.2025TeamViewer OutperformRBC Capital Markets
20.06.2025TeamViewer BuyWarburg Research
06.05.2025TeamViewer KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
06.08.2025TeamViewer NeutralGoldman Sachs Group Inc.
31.07.2025TeamViewer HoldDeutsche Bank AG
31.07.2025TeamViewer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.07.2025TeamViewer NeutralJP Morgan Chase & Co.
27.06.2025TeamViewer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
07.05.2024TeamViewer UnderweightJP Morgan Chase & Co.
08.02.2024TeamViewer UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.02.2024TeamViewer UnderweightJP Morgan Chase & Co.
11.12.2023TeamViewer UnderweightJP Morgan Chase & Co.
01.11.2023TeamViewer UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für TeamViewer nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen