TeamViewer Aktie News: TeamViewer gewinnt am Vormittag

Kursverlauf

Die Aktie von TeamViewer zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die TeamViewer-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Um 09:05 Uhr ging es für das TeamViewer-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 9,24 EUR. Im Tageshoch stieg die TeamViewer-Aktie bis auf 9,27 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 9,27 EUR. Zuletzt wechselten 11.784 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 13,64 EUR erreichte der Titel am 29.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 47,70 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.08.2025 bei 8,70 EUR. Abschläge von 5,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten TeamViewer-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,105 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 14,79 EUR.

Am 29.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,14 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte TeamViewer 0,16 EUR je Aktie verdient. TeamViewer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 185,63 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 164,12 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.11.2025 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 04.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,01 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

TecDAX-Wert TeamViewer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in TeamViewer von vor einem Jahr bedeutet

Teamviewer: Ertragserwartungen erfüllt - Bilanz macht Sorgen

TeamViewer-Aktie legt zu: Kepler Cheuvreux sieht Erholungspotenzial