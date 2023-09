TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Vormittag in Grün

Notierung im Fokus

Die Aktie von TeamViewer gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die TeamViewer-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 15,84 EUR.

Das Papier von TeamViewer legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 15,84 EUR. Den Tageshöchststand markierte die TeamViewer-Aktie bei 15,85 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 15,80 EUR. Bisher wurden heute 12.996 TeamViewer-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 24.08.2023 auf bis zu 17,75 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die TeamViewer-Aktie mit einem Kursplus von 12,06 Prozent wieder erreichen. Bei 7,67 EUR erreichte der Anteilsschein am 04.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 51,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 17,63 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte TeamViewer am 03.05.2023 vor. In Sachen EPS wurden 0,13 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TeamViewer 0,06 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 151,31 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 137,48 EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte TeamViewer am 31.10.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können TeamViewer-Anleger Experten zufolge am 30.10.2024 werfen.

