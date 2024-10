TeamViewer Aktie News: Anleger greifen bei TeamViewer am Freitagmittag zu

So bewegt sich TeamViewer

Die Aktie von TeamViewer zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von TeamViewer zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 11,60 EUR.

Die Aktie legte um 11:38 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 11,60 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die TeamViewer-Aktie bei 11,69 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 11,55 EUR. Von der TeamViewer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 18.662 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (16,24 EUR) erklomm das Papier am 13.10.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 40,00 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.06.2024 bei 10,01 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die TeamViewer-Aktie mit einem Verlust von 13,75 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 EUR an TeamViewer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 17,14 EUR.

Am 31.07.2024 lud TeamViewer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,16 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,20 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,47 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 164,12 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 154,15 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte TeamViewer am 06.11.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 29.10.2025 dürfte TeamViewer die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem TeamViewer-Gewinn in Höhe von 0,870 EUR je Aktie aus.

