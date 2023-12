TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Montagmittag mit grünen Vorzeichen

Aktie im Fokus

Die Aktie von TeamViewer gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die TeamViewer-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Um 11:29 Uhr wies die TeamViewer-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 13,58 EUR nach oben. Die TeamViewer-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 13,60 EUR. Bei 13,49 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 87.157 TeamViewer-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.08.2023 bei 17,75 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 30,72 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 11,61 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die TeamViewer-Aktie derzeit noch 14,51 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 17,81 EUR für die TeamViewer-Aktie.

TeamViewer veröffentlichte am 31.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,15 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,09 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 158,11 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 143,39 EUR in den Büchern standen.

Am 06.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von TeamViewer veröffentlicht werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

Börse Frankfurt in Grün: MDAX verbucht letztendlich Zuschläge

Zuversicht in Frankfurt: TecDAX liegt letztendlich im Plus

Börse Frankfurt in Grün: MDAX zeigt sich am Freitagnachmittag fester