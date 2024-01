TeamViewer Aktie News: TeamViewer gewinnt am Nachmittag an Fahrt

TeamViewer im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von TeamViewer. Die TeamViewer-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,3 Prozent auf 14,11 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,3 Prozent auf 14,11 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die TeamViewer-Aktie bei 14,12 EUR. Bei 13,82 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der TeamViewer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 266.518 Stück gehandelt.

Am 24.08.2023 markierte das Papier bei 17,75 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 25,76 Prozent über dem aktuellen Kurs der TeamViewer-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 01.02.2023 Kursverluste bis auf 11,61 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 17,75 Prozent würde die TeamViewer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 18,64 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte TeamViewer am 31.10.2023 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,15 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,09 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat TeamViewer mit einem Umsatz von insgesamt 158,11 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 143,39 EUR erwirtschaftet worden waren, um 10,27 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte TeamViewer am 06.02.2024 präsentieren.

