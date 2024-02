TeamViewer Aktie News: TeamViewer gewinnt am Mittag an Fahrt

Kursverlauf

Die Aktie von TeamViewer gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 14,68 EUR zu.

Um 11:45 Uhr ging es für das TeamViewer-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 14,68 EUR. Der Kurs der TeamViewer-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 14,78 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 14,52 EUR. Bisher wurden heute 122.756 TeamViewer-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.08.2023 bei 17,75 EUR. Gewinne von 20,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 22.11.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 12,72 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die TeamViewer-Aktie 15,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten TeamViewer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 18,50 EUR für die TeamViewer-Aktie.

TeamViewer ließ sich am 31.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. TeamViewer hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,15 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,09 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 158,11 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 143,39 EUR in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 07.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 30.04.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von TeamViewer.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem TeamViewer-Gewinn in Höhe von 0,878 EUR je Aktie aus.

