TeamViewer Aktie News: TeamViewer verteuert sich am Montagnachmittag

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von TeamViewer. Das Papier von TeamViewer legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 14,64 EUR.

Die TeamViewer-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:50 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 14,64 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die TeamViewer-Aktie bei 14,78 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 14,52 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 239.872 TeamViewer-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 17,75 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.08.2023). Mit einem Zuwachs von mindestens 21,21 Prozent könnte die TeamViewer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 12,72 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.11.2023). Derzeit notiert die TeamViewer-Aktie damit 15,09 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 erhielten TeamViewer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 18,50 EUR je TeamViewer-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte TeamViewer am 31.10.2023. Das EPS lag bei 0,15 EUR. Im letzten Jahr hatte TeamViewer einen Gewinn von 0,09 EUR je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 158,11 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,27 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte TeamViewer einen Umsatz von 143,39 EUR eingefahren.

Am 07.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 30.04.2025 dürfte TeamViewer die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass TeamViewer im Jahr 2024 0,878 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

