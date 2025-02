TeamViewer Aktie News: TeamViewer präsentiert sich am Mittwochnachmittag fester

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von TeamViewer. Zuletzt ging es für das TeamViewer-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 4,9 Prozent auf 12,42 EUR.

Die TeamViewer-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 4,9 Prozent auf 12,42 EUR. Bei 12,75 EUR markierte die TeamViewer-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 12,04 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 984.841 TeamViewer-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (14,88 EUR) erklomm das Papier am 04.03.2024. Der derzeitige Kurs der TeamViewer-Aktie liegt somit 16,57 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,93 EUR. Dieser Wert wurde am 20.12.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,10 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2023. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 14,64 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte TeamViewer am 06.11.2024 vor. TeamViewer hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,25 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,18 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 168,68 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 163,11 Mio. EUR in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.05.2025 erfolgen. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 06.05.2026 erwartet.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem TeamViewer-Gewinn in Höhe von 0,919 EUR je Aktie aus.

