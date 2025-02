TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Blick auf TeamViewer-Kurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von TeamViewer. Zuletzt konnte die Aktie von TeamViewer zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 4,1 Prozent auf 12,32 EUR.

Die TeamViewer-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 4,1 Prozent auf 12,32 EUR. Die TeamViewer-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 12,43 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 12,04 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 107.593 TeamViewer-Aktien umgesetzt.

Am 04.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 14,88 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der TeamViewer-Aktie liegt somit 17,24 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.12.2024 bei 8,93 EUR. Derzeit notiert die TeamViewer-Aktie damit 37,97 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte TeamViewer 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 14,64 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte TeamViewer am 06.11.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,25 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,18 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TeamViewer im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,41 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 168,68 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 163,11 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.05.2025 veröffentlicht. TeamViewer dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 06.05.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,919 EUR je TeamViewer-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

Ausblick: TeamViewer öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Börse Frankfurt: MDAX beendet den Handel im Minus

Zuversicht in Frankfurt: TecDAX klettert letztendlich