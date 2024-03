TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Dienstagmittag mit stabiler Tendenz

Aktie im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von TeamViewer. Kaum Ausschläge verzeichnete die TeamViewer-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 14,31 EUR.

Mit einem Kurs von 14,31 EUR zeigte sich die TeamViewer-Aktie im XETRA-Handel um 11:48 Uhr kaum verändert. Kurzfristig markierte die TeamViewer-Aktie bei 14,37 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 14,27 EUR markierte die TeamViewer-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 14,28 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 25.600 TeamViewer-Aktien.

Am 25.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,75 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 24,05 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 22.11.2023 Kursverluste bis auf 12,72 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,08 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2023. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 18,64 EUR.

Am 31.10.2023 lud TeamViewer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,15 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte TeamViewer ein EPS von 0,09 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 158,11 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 143,39 EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte TeamViewer am 07.05.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der TeamViewer-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 30.04.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,904 EUR je Aktie belaufen.

