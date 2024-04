TeamViewer Aktie News: TeamViewer präsentiert sich am Mittag fester

Blick auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von TeamViewer. Zuletzt ging es für das TeamViewer-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 13,38 EUR.

Um 11:37 Uhr konnte die Aktie von TeamViewer zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 13,38 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die TeamViewer-Aktie bisher bei 13,49 EUR. Mit einem Wert von 13,46 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 46.753 TeamViewer-Aktien umgesetzt.

Bei 17,75 EUR markierte der Titel am 25.08.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die TeamViewer-Aktie derzeit noch 32,67 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.11.2023 (12,72 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 4,90 Prozent könnte die TeamViewer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der TeamViewer-Aktie wird bei 18,64 EUR angegeben.

Am 31.10.2023 äußerte sich TeamViewer zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,15 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte TeamViewer ein EPS von 0,09 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 158,11 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 143,39 EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte TeamViewer am 07.05.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von TeamViewer rechnen Experten am 30.04.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,885 EUR je TeamViewer-Aktie.

