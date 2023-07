TeamViewer Aktie News: Anleger schicken TeamViewer am Vormittag ins Plus

Notierung im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von TeamViewer. Die TeamViewer-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 14,17 EUR.

Die Aktie legte um 09:04 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 14,17 EUR zu. Die TeamViewer-Aktie legte bis auf 14,17 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 14,14 EUR. Zuletzt wechselten 2.897 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 17,07 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.05.2023 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die TeamViewer-Aktie 20,47 Prozent zulegen. Am 04.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,67 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 45,87 Prozent unter dem aktuellen Kurs der TeamViewer-Aktie.

Analysten bewerten die TeamViewer-Aktie im Durchschnitt mit 16,94 EUR.

Am 03.05.2023 hat TeamViewer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.08.2023 erfolgen. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 30.07.2024.

