TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Freitagvormittag mit Kursplus

Die Aktie von TeamViewer zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die TeamViewer-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 10,87 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die TeamViewer-Papiere um 09:06 Uhr 0,5 Prozent. Die TeamViewer-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 10,90 EUR. Bei 10,76 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 9.223 TeamViewer-Aktien.

Bei einem Wert von 17,75 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.08.2023). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die TeamViewer-Aktie somit 38,74 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.06.2024 (10,01 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,96 Prozent unter dem aktuellen Kurs der TeamViewer-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte TeamViewer 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der TeamViewer-Aktie wird bei 17,29 EUR angegeben.

Am 07.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,14 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,13 EUR erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TeamViewer im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,83 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 161,65 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 151,31 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.07.2024 veröffentlicht. Am 05.08.2025 wird TeamViewer schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

In der TeamViewer-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,847 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

