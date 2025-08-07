DAX23.951 -0,5%ESt505.314 -0,3%Top 10 Crypto16,40 ±0,0%Dow43.975 -0,5%Nas21.385 -0,3%Bitcoin102.048 -0,2%Euro1,1606 -0,1%Öl66,45 -0,4%Gold3.339 -0,2%
TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Dienstagmittag billiger

12.08.25 12:05 Uhr
TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Dienstagmittag billiger

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von TeamViewer. Die TeamViewer-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,7 Prozent bei 9,01 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TeamViewer
8,97 EUR -0,29 EUR -3,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die TeamViewer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:46 Uhr 1,7 Prozent im Minus bei 9,01 EUR. Die Abwärtsbewegung der TeamViewer-Aktie ging bis auf 9,01 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 9,15 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 130.503 TeamViewer-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.10.2024 bei 13,64 EUR. Mit einem Zuwachs von 51,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 8,70 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die TeamViewer-Aktie 3,62 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für TeamViewer-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,105 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die TeamViewer-Aktie im Durchschnitt mit 14,79 EUR.

TeamViewer ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,14 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,16 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 185,63 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 164,12 Mio. EUR in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte TeamViewer am 04.11.2025 vorlegen. TeamViewer dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 04.11.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass TeamViewer einen Gewinn von 1,01 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

TecDAX-Wert TeamViewer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in TeamViewer von vor einem Jahr bedeutet

Teamviewer: Ertragserwartungen erfüllt - Bilanz macht Sorgen

TeamViewer-Aktie legt zu: Kepler Cheuvreux sieht Erholungspotenzial

