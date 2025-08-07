TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Nachmittag mit Abschlägen

Kursverlauf

Die Aktie von TeamViewer gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die TeamViewer-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 3,8 Prozent auf 8,82 EUR ab.

Die TeamViewer-Aktie musste um 15:53 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 3,8 Prozent auf 8,82 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die TeamViewer-Aktie bis auf 8,82 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 9,15 EUR. Bisher wurden heute 596.357 TeamViewer-Aktien gehandelt.

Am 29.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,64 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die TeamViewer-Aktie damit 35,34 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 01.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 8,70 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 1,42 Prozent könnte die TeamViewer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für TeamViewer-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,105 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 14,79 EUR je TeamViewer-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte TeamViewer am 29.07.2025. Das EPS belief sich auf 0,14 EUR gegenüber 0,16 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 185,63 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,11 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte TeamViewer einen Umsatz von 164,12 Mio. EUR eingefahren.

TeamViewer dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 04.11.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 04.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je TeamViewer-Aktie in Höhe von 1,01 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

