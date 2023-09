TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Dienstagmittag fester

Kursverlauf

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von TeamViewer. Die TeamViewer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 15,97 EUR.

Um 11:44 Uhr wies die TeamViewer-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 15,97 EUR nach oben. In der Spitze gewann die TeamViewer-Aktie bis auf 16,22 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 15,86 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 161.956 TeamViewer-Aktien.

Bei einem Wert von 17,75 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.08.2023). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,15 Prozent hinzugewinnen. Bei 7,67 EUR fiel das Papier am 04.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die TeamViewer-Aktie derzeit noch 51,97 Prozent Luft nach unten.

Analysten bewerten die TeamViewer-Aktie im Durchschnitt mit 17,63 EUR.

TeamViewer ließ sich am 03.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,13 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,06 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TeamViewer in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,06 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 151,31 EUR im Vergleich zu 137,48 EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 31.10.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 30.10.2024.

