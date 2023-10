TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Mittag mit Aufschlag

TeamViewer im Fokus

Die Aktie von TeamViewer zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die TeamViewer-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 16,16 EUR.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 16,16 EUR zu. Die TeamViewer-Aktie legte bis auf 16,24 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 16,19 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 56.953 TeamViewer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 17,75 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.08.2023 erreicht. Gewinne von 9,81 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 14.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 7,80 EUR. Der aktuelle Kurs der TeamViewer-Aktie ist somit 51,76 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel der TeamViewer-Aktie wird bei 17,88 EUR angegeben.

TeamViewer veröffentlichte am 03.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,13 EUR, nach 0,06 EUR im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 151,31 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,06 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte TeamViewer einen Umsatz von 137,48 EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte TeamViewer am 31.10.2023 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 30.10.2024.

