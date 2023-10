TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Donnerstagvormittag mit positiven Vorzeichen

Aktie im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von TeamViewer. Das Papier von TeamViewer konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,9 Prozent auf 16,17 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von TeamViewer nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 09:22 Uhr 0,9 Prozent auf 16,17 EUR. Die TeamViewer-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 16,22 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 16,12 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 1.892 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 17,72 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.08.2023 erreicht. Derzeit notiert die TeamViewer-Aktie damit 8,75 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 14.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 7,80 EUR. Derzeit notiert die TeamViewer-Aktie damit 107,41 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 17,88 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte TeamViewer am 03.05.2023. Das EPS wurde auf 0,13 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,06 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,06 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 137,48 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 151,31 EUR ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.10.2023 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 30.10.2024.

