TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Nachmittag fester

Die Aktie von TeamViewer gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die TeamViewer-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 6,04 EUR zu.

Die Aktie notierte um 15:50 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 6,04 EUR zu. Kurzfristig markierte die TeamViewer-Aktie bei 6,08 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,04 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 336.184 TeamViewer-Aktien umgesetzt.

Bei 13,55 EUR erreichte der Titel am 02.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die TeamViewer-Aktie somit 55,46 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.11.2025 bei 5,83 EUR. Abschläge von 3,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,110 EUR je TeamViewer-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 11,93 EUR aus.

TeamViewer veröffentlichte am 21.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,18 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei TeamViewer noch ein Gewinn pro Aktie von 0,25 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 189,48 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte TeamViewer einen Umsatz von 168,68 Mio. EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte TeamViewer am 10.02.2026 vorlegen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass TeamViewer ein EPS in Höhe von 1,02 EUR in den Büchern stehen haben wird.

