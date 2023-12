TeamViewer Aktie News: TeamViewer verbilligt sich am Dienstagmittag

Blick auf TeamViewer-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von TeamViewer. Die Aktionäre schickten das Papier von TeamViewer nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 13,39 EUR.

Die TeamViewer-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:49 Uhr mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 13,39 EUR. Die TeamViewer-Aktie gab in der Spitze bis auf 13,35 EUR nach. Mit einem Wert von 13,51 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 185.539 TeamViewer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.08.2023 bei 17,75 EUR. Der aktuelle Kurs der TeamViewer-Aktie ist somit 32,52 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.02.2023 (11,61 EUR). Mit Abgaben von 13,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 17,81 EUR an.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte TeamViewer am 31.10.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,15 EUR gegenüber 0,09 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 158,11 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 143,39 EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 06.02.2024 erwartet.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

MDAX aktuell: MDAX zum Handelsstart mit Abgaben

Aufschläge in Frankfurt: TecDAX zum Start stärker

Börse Frankfurt in Grün: MDAX verbucht letztendlich Zuschläge