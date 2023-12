TeamViewer Aktie News: TeamViewer tendiert am Dienstagnachmittag auf rotem Terrain

Aktienentwicklung

Die Aktie von TeamViewer gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von TeamViewer gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,8 Prozent auf 13,43 EUR abwärts.

Um 15:51 Uhr ging es für die TeamViewer-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 13,43 EUR. In der Spitze fiel die TeamViewer-Aktie bis auf 13,35 EUR. Bei 13,51 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 391.844 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

Am 24.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,75 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 32,13 Prozent über dem aktuellen Kurs der TeamViewer-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 11,61 EUR. Dieser Wert wurde am 01.02.2023 erreicht. Mit Abgaben von 13,59 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 17,81 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte TeamViewer am 31.10.2023 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,15 EUR. Im Vorjahresviertel hatte TeamViewer 0,09 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,27 Prozent auf 158,11 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 143,39 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 06.02.2024 erwartet.

