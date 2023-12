TeamViewer Aktie News: TeamViewer tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von TeamViewer. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 13,45 EUR.

Um 09:06 Uhr rutschte die TeamViewer-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 13,45 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die TeamViewer-Aktie bis auf 13,44 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 13,51 EUR. Der Tagesumsatz der TeamViewer-Aktie belief sich zuletzt auf 12.234 Aktien.

Am 24.08.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 17,75 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der TeamViewer-Aktie liegt somit 24,20 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.02.2023 bei 11,61 EUR. Der derzeitige Kurs der TeamViewer-Aktie liegt somit 15,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 17,81 EUR aus.

Am 31.10.2023 hat TeamViewer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,15 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 158,11 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 10,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 143,39 EUR erwirtschaftet worden.

TeamViewer wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 06.02.2024 vorlegen.

