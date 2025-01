TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Montagvormittag auf grünem Terrain

Notierung im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von TeamViewer. Das Papier von TeamViewer legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 10,32 EUR.

Die TeamViewer-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 10,32 EUR. Der Kurs der TeamViewer-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 10,44 EUR zu. Bei 10,34 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 17.222 TeamViewer-Aktien.

Am 07.02.2024 markierte das Papier bei 15,26 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 47,87 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.12.2024 bei 8,93 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,51 Prozent.

Für TeamViewer-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 14,86 EUR für die TeamViewer-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte TeamViewer am 06.11.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,25 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,16 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 168,68 Mio. EUR – ein Plus von 6,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TeamViewer 158,11 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.02.2025 erfolgen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass TeamViewer einen Gewinn von 0,899 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

