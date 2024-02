TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Dienstagmittag mit Abschlägen

Blick auf TeamViewer-Kurs

Die Aktie von TeamViewer gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der TeamViewer-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,1 Prozent auf 14,50 EUR.

Die TeamViewer-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:47 Uhr um 1,1 Prozent auf 14,50 EUR nach. In der Spitze fiel die TeamViewer-Aktie bis auf 14,46 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 14,46 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 79.885 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

Am 25.08.2023 markierte das Papier bei 17,75 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 22,38 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 22.11.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,72 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die TeamViewer-Aktie 13,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem TeamViewer seine Aktionäre 2023 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 18,50 EUR.

Am 31.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,15 EUR, nach 0,09 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 158,11 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 143,39 EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte TeamViewer am 07.05.2024 präsentieren. Am 30.04.2025 wird TeamViewer schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass TeamViewer im Jahr 2024 0,878 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

