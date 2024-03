TeamViewer Aktie News: TeamViewer steigt am Mittwochmittag

Kursentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von TeamViewer. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 14,41 EUR zu.

Die Aktie legte um 11:49 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 14,41 EUR zu. Der Kurs der TeamViewer-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 14,50 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 14,38 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 63.968 TeamViewer-Aktien umgesetzt.

Bei 17,75 EUR markierte der Titel am 25.08.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die TeamViewer-Aktie 23,19 Prozent zulegen. Am 22.11.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,72 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 11,70 Prozent könnte die TeamViewer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je TeamViewer-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 18,64 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte TeamViewer am 31.10.2023. Das EPS wurde auf 0,15 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,09 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,27 Prozent auf 158,11 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 143,39 EUR in den Büchern gestanden.

TeamViewer dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 07.05.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 30.04.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass TeamViewer ein EPS in Höhe von 0,904 EUR in den Büchern stehen haben wird.

