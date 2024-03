TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Nachmittag im Minusbereich

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von TeamViewer. Die TeamViewer-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 14,33 EUR.

Das Papier von TeamViewer gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:51 Uhr ging es um 0,1 Prozent auf 14,33 EUR abwärts. Die TeamViewer-Aktie sank bis auf 14,30 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 14,38 EUR. Der Tagesumsatz der TeamViewer-Aktie belief sich zuletzt auf 157.684 Aktien.

Bei 17,75 EUR erreichte der Titel am 25.08.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der TeamViewer-Aktie ist somit 23,83 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 12,72 EUR fiel das Papier am 22.11.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 11,24 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je TeamViewer-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die TeamViewer-Aktie bei 18,64 EUR.

Am 31.10.2023 hat TeamViewer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,15 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte TeamViewer 0,09 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 158,11 EUR – ein Plus von 10,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TeamViewer 143,39 EUR erwirtschaftet hatte.

TeamViewer wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 07.05.2024 vorlegen. TeamViewer dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 30.04.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,904 EUR je Aktie in den TeamViewer-Büchern.

